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هل ينتقل ساوثجيت من انجلترا الى مانشستر؟

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هل ينتقل ساوثجيت من انجلترا الى مانشستر؟
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كرة القدم

2024-03-20 | 02:23
هل ينتقل ساوثجيت من انجلترا الى مانشستر؟

هو الخيار رقم 1 ليحل محل إريك تن هاج

كشفت صحيفة دايلي ستار سبورت، أن مدرب منتخب إنجلترا، جاريث ساوثجيت، هو الخيار رقم 1 ليحل محل إريك تن هاج، كمدرب لمانشستر يونايتد إذا كان الهولندي سيرحل في نهاية الموسم.
ويبدو أن السير راتكليف، أحد أبرز المالكين الحاليين، غير مقتنع بأن تين هاج هو الشخص المناسب للإشراف على الفريق الأول في النادي، حتى لو تمكن من الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، واقتحام المراكز الأربعة الأولى في الدوري، بعد موسم مخيب للآمال بشكل كبير.
وفيا يبدو بعض أعضاء مجلس الادارة معجبين بساوثجيت، استقبلت قاعدة مشجعي اليونايتد الأخبار بنوع من الاعتراض والرفض، واعتبرها البعض كذبة أوّل نيسان - أبريل، بينما انتقدها البعض الآخر علناً.

هل ينتقل ساوثجيت من انجلترا الى مانشستر؟

رياضة

كرة القدم

جاريث ساوثجيت

إريك تن هاج

مانشستر يونايتد

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