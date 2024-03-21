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روبينيو الى السجن لستع سنوات بتهمة الاغتصاب !!

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روبينيو الى السجن لستع سنوات بتهمة الاغتصاب !!
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كرة القدم

2024-03-21 | 01:40
روبينيو الى السجن لستع سنوات بتهمة الاغتصاب !!

عقوبة السجن لمدة تسع سنوات بتهمة الاغتصاب الجماعي

سيقضي نجم ريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان السابق روبينيو، عقوبة السجن لمدة تسع سنوات، بتهمة الاغتصاب الجماعي الذي ارتكب في إيطاليا، حسبما قضت المحكمة العليا في البرازيل.
وكانت إيطاليا قد أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق روبينيو، لكن نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق، تفادى السجن لمدة سبع سنوات، أثناء إقامته في ساو باولو.
وبعد إدانته في العام 2017، سيقضي الآن عقوبته في البرازيل، بناء على طلب السلطات الإيطالية في خطوة غير مسبوقة.
وبالعودة إلى التهمة، فقد كان روبينيو واحداً من ستة رجال، أدينوا بالاعتداء الجنسي على امرأة ألبانية في ناد في 22 كانون الثاني - يناير 2013 خلال فترة لعيه مع ميلان.
وقد أدين اللاعب في تشرين الثاني - نوفمبر 2017 في محكمة إيطالية، وقام بعدة محاولات فاشلة على مر السنين للاستئناف، وبموجب القانون الإيطالي، لن تبدأ عقوبته حتى يتم الانتهاء من إجراءات الاستئناف، فيما لا يسمح الدستور البرازيلي بتسليم مواطنيه الذين حكم عليهم في الخارج.
وهذا يعني، أنه حتى اليوم، كان اللاعب السابق، البالغ من العمر 40 عاماً سيواجه الاعتقال فقط إذا سافر إلى خارج بلده الأم.
وفي تشرين الثاني - نوفمبر من العام الماضي، قال ممثلو الادعاء الإيطاليون إنهم يسعون لأن يقضي روبينيو عقوبته في البرازيل، التي وافقت أخيراً بعد تحرك العديد من الجمعيات والمحامين، وفي خطوة نحو الحد من نسب الجريمة، خاصة الاغتصاب، العالية في البلاد.
 
روبينيو الى السجن لستع سنوات بتهمة الاغتصاب !!

رياضة

كرة القدم

مانشستر سيتي

روبينيو

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