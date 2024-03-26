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موهبة ليل الشابة على رادار ريال مدريد

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موهبة ليل الشابة على رادار ريال مدريد
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كرة القدم

2024-03-26 | 01:16
موهبة ليل الشابة على رادار ريال مدريد

بعد أن لفت انتباه الأندية الكبرى في أوروبا

يراقب نادي ريال مدريد الاسباني، لاعب ليل الفرنسي، الموهبة ليني يورو، البالغ من العمر 18 عاماً، بهدف تعزيز دفاعه، بعد أن لفت انتباه الأندية الكبرى في أوروبا.
ويملك اللاعب عقداً مع ناديه الحالي يمتد حتى العام 2025، ويحاول ليل يائساً تجديده دون نجاح، لأن اللاعب نفسه حريص على الانتقال هذا الصيف.
ويتمتع "لوس بلانكوس" بميزة طفيفة على منافسيه باريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونيخ، إذ لا يريد ليل البيع لمنافسه المحلي، وطالبه بمبلغ 100 مليون يورو مقابل اللاعب في كانون الثاني - يناير عندما تحرك البارسبون من أجله.
أما فيما يتعلق بالمنافسين الآخرين، فيعود تفضيل الريال لوجود لاعبين فرنسيين هما أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا، اللذين يقدمان نظام دعماً ليورو ومثالًا كنجوم بارزين نجحوا في الانتقال من الدوري الفرنسي.
ويشكل يورو خياراً مثالياً لريال مدريد، لإضافته إلى دفاعه، إذ يبحث عن لاعب شاب، لينضم الى ناتشو فرنانديز وديفيد ألابا وأنطونيو روديجر، لكن "الملكي" لا يريد دفع السعر المطلوب البالغ 60 مليون يورو، وربما العمل على صفقة تشهد وصول اللاعب مجانا في الصيف التالي.
 
موهبة ليل الشابة على رادار ريال مدريد

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

ليل

ليني يورو

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