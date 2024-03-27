مورينيو يكشف سر زياراته المتكررة إلى المملكة العربية السعودية

كشف المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، عن سر زياراته المتكررة إلى المملكة العربية السعودية، نافياً أن تكون بداعي التفاوض لتدريب أحد الأندية.وتحدث مورينيو بإسهاب في حوار مع الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فقال "إذا سألتني لماذا أسافر إلى السعودية، أسافر إليها لأنني أستمتع بمشاهدة الملاكمة والفورمولا وان مع الأصدقاء، وليس لأنني سأوقع عقدا مع أحد الأندية".ورداً على سؤال قال السبيشال وان، البالغ من العمر 61 عاماً "وإذا سألتني عن المستقبل، والتدريب في السعودية، كما تعلمون، التجربة علمتني أن لا أقول لا أبدا، ولكن لدي الوقت إلى نهاية الموسم الجاري لاتخاذ أفضل قرار".وتابع مورينيو "كريستيانو رونالدو فتح الباب من حيث اعتقاد الناس، لأن أكون هنا في السعودية، وأن أعيش هنا وأن أستمتع هنا، بتنمية البلاد التي تريد أن تكون دولة مختلفة مع كرة القدم، وعندما تلقيت عرضاً، كان جيداً من الناحية الاقتصادية، لكني رفضت لأن الأهم بالنسبة لي آنذاك كان أهداف نادي روما في البطولات الأوروبية".وكان نادي روما الإيطالي أنهى عقده مع مورينيو في كانون الثاني - يناير الفائت بعد أن قاده الى لقب دوري المؤتمرات 2022، ووصافة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم الماضي.