ماذا يفعل والد إيرلينج هالاند في برشلونة؟

استمتع ألف أنجي هالاند في العاصمة الكاتالونية، وتناول الطعام في مكان شهير، وهو أمر غير مستغرب، فقد اعتاد لاعب مانشستر سيتي السابق زيارة برشلونة من وقت لآخر، لكن يقال أن لهذه الزيارة تحديداً أبعاد أخرى.فقد قام والد إيرلينج، لاعب مانشستر سيتي الحالي، بزيارة مدينة برشلونة للاستمتاع بنوعية الحياة، لكن هذا السيناريو يحدث بعد أيام من الحديث عن إمكانية وصول النجم النرويجي إلى نادي برشلونة في صيف العام 2025.وكانت موندو ديبورتيفو ذكرت قبل أيام أن جوان لابورتا يريد ضمّ المهاجم النرويجي بنهاية الموسم المقبل، كبديل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، لأن البلاوجرانا لا يزال حالياً في وضع اقتصادي معقد للغاية.وفي برشلونة، يعرفون وضع هالاند تماماً، حيث التقى وكيله رافاييلا بيمنتا وشريكه لاعب برشلونة السابق ماكسويل في 29 شباط - فبراير مع المدير الرياضي في برشلونة ديكو للحديث عن مواضيع مختلفة.ومن المعروف أن علاقة ممتازة تربط بين لابورتا وبيمنتا الذي "أحب الرئيس حتى الموت، أنا معجب كبير به، وإذا كان يحتاج إلى لاعبين جيدين، فلدينا".