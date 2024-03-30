نجم انجلترا الاول فضل أرسنال على مانشستر سيتي

اعترف بيب جوارديولا، أن ديكلان رايس، البالغ 25 عاماً، أحد أكثر اللاعبين تألقا في الدوري الإنجليزي الممتاز، رفض عرضا جيدا للغاية من مانشستر سيتي الصيف الماضي، عندما كان لا يزال نجماً في وست هام يونايتد.واختار الدولي الإنجليزي فريق أرسنال الذي ينافس على اللقب في إنجلترا، مقابل حوالي 120 مليون يورو، وقال بيب "يحدث في بعض الأحيان أن هناك لاعبين نريدهم ويقررون عدم الانضمام إلينا، إنه ليس أول لاعب أردناه ولم يرغب في التوقيع، بل لدينا قائمة طويلة".وختم جوارديولا "كل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز كان يرغب في التعاقدد مع ديكلان رايس، إنه القائد الدولي لمنتخب إنجلترا ولاعب شاب يلعب بانتظام، ولهذا السبب ضغط أرسنال بالطريقة التي فعلوها للتعاقد معه ونجحوا".