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هل تعلمون؟ .. رئيسة بعثة منتخب البرازيل لبنانية من آل مجدلاني

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هل تعلمون؟ .. رئيسة بعثة منتخب البرازيل لبنانية من آل مجدلاني
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كرة القدم

2024-03-31 | 05:08
هل تعلمون؟ .. رئيسة بعثة منتخب البرازيل لبنانية من آل مجدلاني

لأول مرة ترأست امرأة بعثة منتخب البرازيل لكرة القدم

لا يعلم كثيرون، أنّه لأول مرة ترأست امرأة بعثة منتخب البرازيل لكرة القدم، وقد حصل ذلك في المباراتين الوديتين أمام إنجلترا وإسبانيا، خلال فترة التوقف الدولي.
ولكن ما يهمنا في الخبر هو كون هذه المرأة، التي دخلت تاريخ كرة القدم البرازيلية من اوسع أبوابه، من أصول لبنانية، وتدعى ليلى مجدلاني بيريرا، وقد اشتهرت بعدما تولت رئاسة نادي بالميراس في العام 2021. 
وليلى محامية وصحافية ومديرة رياضية، ولدت في 11 تشرين الثاني - نوفمبر 1964، ودخلت تاريخ كرة القدم في البرازيل حين وقعت على أغلى صفقة انتقال في تاريخ البلاد، بتعاقد ريال مدريد مع لاعب بالميراس الشاب إندريك مقابل 70 مليون يورو، وقامت بوضع الفريق في صدارة اللعبة في بلاد السامبا.
منذ قرابة الأسبوع، ترأست ليلى بعثة المنتخب، حين خاض مباراتين وديتين، انتهت الأولى بفوزه على نظيره الإنجليزي والثانية بالتعادل مع المنتخب الإسباني، وقد خاطبت اللاعبين وإلى جانبها رئيس الاتحاد البرازيلي، وتحدثت عنها أشهر الصحف العالمية.
ووفقاً لمجلة فوربس، أصبحت ليلى بيريرا رابع أغنى امرأة في البرازيل، وهي تمتلك ثروة تقدر بـ 2 مليار دولار، وعرّفت عن نفسها في تصريحات لـ "غلوبو" البرازيلية عام 2022، قائلة "ولدت لأكون مديرا لكرة القدم، أنا شجاعة ولا أخاف من أي شيء".

هل تعلمون؟ .. رئيسة بعثة منتخب البرازيل لبنانية من آل مجدلاني

رياضة

كرة القدم

ليلى مجدلاني بيريرا

منتخب البرازيل

بالميراس

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