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الكشف عن سبب وفاة الموهبة الليبية الشابة

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الكشف عن سبب وفاة الموهبة الليبية الشابة
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كرة القدم

2024-03-31 | 05:20
الكشف عن سبب وفاة الموهبة الليبية الشابة

أعلن نادي السواعد الليبي عن وفاة لاعبه الدولي

بالأمس، أعلن نادي السواعد الليبي، عن وفاة لاعبه الدولي يوسف محمد الهمالي، وأوقف جميع الأنشطة الرياضية لمدة ثلاثة أيام حداداً.
ونُشر علة صفحة النادي الرسمية على فيسبوك "يتقدم مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجمهور الرياضي بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة المغفور له بإذن الله يوسف الهمالى، أحد لاعبي الفريق الأول بالنادى للموسم الحالي سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
لاحقاً، ذكرت وسائل الإعلام أن الهمالي، توفي بسبب بلع لسانه أثناء النوم، ما أدى الى نقص الأوكسجين في الدماغ، فتم نقله إلى العناية المركزة في المستشفى حيث فارق الحياة.
ونعى الاتحاد الليبي لكرة القدم اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً "رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم يتقدمون بأحر التعازي وصادق المواساة - للأسرة الرياضية في وفاة المغفور له - بإذنه تعالى - يوسف الهمالى، لاعب فريق السواعد والمنتخب الوطني الأولمبي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته".
 
الكشف عن سبب وفاة الموهبة الليبية الشابة

رياضة

كرة القدم

السواعد الليبي

يوسف محمد الهمالي

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