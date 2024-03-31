الكشف عن الجهة التي دفعت كفالة داني ألفيس

غادر داني ألفيس سجن بريانس 2، بعد دفع كفالة قدرها مليون يورو

يوم الاثنين الماضي، غادر داني ألفيس سجن بريانس 2، بعد دفع كفالة قدرها مليون يورو، لكن عدم اليقين بشأن ممول هذا المبلغ من المال ظل سائداً، الى ان تم الكشف عنه برنامج "Fiesta".

فقد كشفت الاعلامية ماريسا بلازكيز، أن ممول المبلغ لم يكن شخصا فرديا، بل مجلة برازيلية مشهورة، معروفة على الصعيدين الوطني والدولي لتقاريرها المتميزة عن الشخصيات المهمة.

وقالت بلازكيز "المجلة، المعروفة في البرازيل، تقدم تقارير رائعة عن الأشخاص المهمين في البرازيل، ولكن أيضا على المستوى الدولي، وهي فعلت ذلك مقابل تقرير حصري عن حياة داني ألفيس سيتم القيام به بالفعل"

وتضمنت الاتفاقية إجراء مقابلة مع نجم برشلونة السابق على شكل فيديو وثائقي، من شأنه أن يغطي قصة لاعب كرة القدم البرازيلي السابق، والمثير للدهشة أن ألفيس طلب مشاركة زوجته جوانا سانز في هذا التقرير.



