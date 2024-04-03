فيديو - توقف مباريات في انجلترا لإفطار اللاعبين المسلمين

توقفت المباراة التي جمعت بورنموث وكريستال بالاس ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، عند الدقيقة الثالثة، للإفساح في المجال أمام دانغو، اللاعب البوركينابي المسلم في بورنموث، بكسر صيامه.

وشوهد اللاعب وهو يتناول بعض العصائر على الخط الجانبي للملعب، فيما انتظره الفريقان حتى انتهى، قبل متابعة المباراة.

وشهدت مباراة نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك، حدثاً مماثلاً، إذ أوقفها الحكم خلال الشوط الأول، مع حلول موعد آذان المغرب، ليتجمع اللاعبون المسلمون، وهم ثلاثة من ايفرتون، إدريسا غاي وأونانا وعبد الله دوكوريمن أجل كسر صيامهم.