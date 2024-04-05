الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

التحقيق مع جيرارد بيكيه فما هي الاسباب؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
التحقيق مع جيرارد بيكيه فما هي الاسباب؟
A-
A+

كرة القدم

2024-04-05 | 06:53
التحقيق مع جيرارد بيكيه فما هي الاسباب؟

بعد القبض على رئيس الاتحاد الاسباني السابق لكرة القدم

بعد القبض على رئيس الاتحاد الاسباني السابق لكرة القدم لويس روبياليس، والتحقيق معه، خضعت الحسابات المصرفية الخاصة بنجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه وشركاته، الى التدقيق من قبل وحدة المعلومات المركزية التابعة للحرس المدني الإسباني.
وأرادت الوحدة التأكد من وجود تحويلات من حسابات بيكيه إلى حسابات روبياليس، المتهم بالفساد المالي وإساءة إدارة الحسابات المالية، خصوصاً أن الاخير متهم بالاستفادة من إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية، وهي بطولة ذُكر أن شركة كوزموس المملوكة من نجم برشلونة كان لها دور فيها.
وحصلت الشركة على نحو 10 ملايين يورو نظير تنظيم عقود السوبر الإسباني، وبيّنت التحقيقات أن معظمها ذهب لتمويل شراء نادي أندورا المملوك من قبل بيكيه.

التحقيق مع جيرارد بيكيه فما هي الاسباب؟

رياضة

كرة القدم

لويس روبياليس

برشلونة

جيرارد بيكيه

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ما هي علاقة كيليان مبابي بتايلور سويفت؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

ما هي علاقة كيليان مبابي بتايلور سويفت؟
06:51

ما هي علاقة كيليان مبابي بتايلور سويفت؟

إدارة ريال مدريد تريد تقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي

06:51

ما هي علاقة كيليان مبابي بتايلور سويفت؟

إدارة ريال مدريد تريد تقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي

رسالة مؤثرة جداً من أنطونيو كونتي .. فما هي قصة صديقته؟
2024-04-03

رسالة مؤثرة جداً من أنطونيو كونتي .. فما هي قصة صديقته؟

وجه المدرب الايطالي الشهير أنطونيو كونتي رسالة مؤثرة جداً

2024-04-03

رسالة مؤثرة جداً من أنطونيو كونتي .. فما هي قصة صديقته؟

وجه المدرب الايطالي الشهير أنطونيو كونتي رسالة مؤثرة جداً

فيديو - جنون جماهيري استمر يومين .. وانتهى بالهزيمة !
2024-04-03

فيديو - جنون جماهيري استمر يومين .. وانتهى بالهزيمة !

لا يمكن وصف طرق التشجيع في أميركا اللاتينية بأقل من "الجنون"

2024-04-03

فيديو - جنون جماهيري استمر يومين .. وانتهى بالهزيمة !

لا يمكن وصف طرق التشجيع في أميركا اللاتينية بأقل من "الجنون"

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024