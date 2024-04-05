التحقيق مع جيرارد بيكيه فما هي الاسباب؟

بعد القبض على رئيس الاتحاد الاسباني السابق لكرة القدم

بعد القبض على رئيس الاتحاد الاسباني السابق لكرة القدم لويس روبياليس، والتحقيق معه، خضعت الحسابات المصرفية الخاصة بنجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه وشركاته، الى التدقيق من قبل وحدة المعلومات المركزية التابعة للحرس المدني الإسباني.

وأرادت الوحدة التأكد من وجود تحويلات من حسابات بيكيه إلى حسابات روبياليس، المتهم بالفساد المالي وإساءة إدارة الحسابات المالية، خصوصاً أن الاخير متهم بالاستفادة من إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية، وهي بطولة ذُكر أن شركة كوزموس المملوكة من نجم برشلونة كان لها دور فيها.

وحصلت الشركة على نحو 10 ملايين يورو نظير تنظيم عقود السوبر الإسباني، وبيّنت التحقيقات أن معظمها ذهب لتمويل شراء نادي أندورا المملوك من قبل بيكيه.



