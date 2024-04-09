هكذا سيخلق ريال مدريد جوّاً عدائياً ضد مانشستر سيتي في البرنابيو

يريد نادي ريال مدريد إغلاق سقف ملعب سانتياغو برنابيو

يريد نادي ريال مدريد إغلاق سقف ملعب سانتياغو برنابيو، لخلق أجواء جديدة ضد مانشستر سيتي، الليلة في دوري أبطال أوروبا، وذكرت وسائل الإعلام ان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وافق على ذلك.

فقد طلب ريال مدريد من الاتحاد سماحاً لإغلاق سقف برنابيو في محاولة لخلق مشابهة لأجواء ملعب الاتحاد المخيفة التي هزت فريق المدرب كارلو أنشيلوتي العام الماضي.

وفيما يأمل النادي الإسباني بحضور ما يقرب من 80 ألف مشجع باللون الأبيض، أشار احد مسوؤليه إلى أن الأجواء في هزيمة الموسم الماضي (٠-٤) كانت عبارة عن كمين لفريقه، ويريد جعل برنابيو عدائياً قدر الإمكان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتم تركيب السقف القابل للسحب خلال التجديدات الشاملة للملعب، وقام ريال مدريد بإستخدامه في مباراة الدور ثُمن النهائي على أرضه ضد لايبزيج الالماني.



