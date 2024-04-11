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ماذا لو تحوّل محمد صلاح وإيرلينج هالاند الى OnlyFans؟

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ماذا لو تحوّل محمد صلاح وإيرلينج هالاند الى OnlyFans؟
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كرة القدم

2024-04-11 | 04:40
ماذا لو تحوّل محمد صلاح وإيرلينج هالاند الى OnlyFans؟

لاعبو كرة القدم رفيعي المستوى يكسبون مبالغ ضخمة من المال

من المعروف أن لاعبي كرة القدم رفيعي المستوى يكسبون مبالغ ضخمة من المال، وعندما يتعلق الأمر بمهاجمين من عيار محمد صلاح أو إيرلينج هالاند، فهذا الأمر محسوم.
ومع ذلك، فإن أرباحهم ستكون أعلى بكثير إذا قرروا اتخاذ منعطف مهني غير محتمل وجذاب، ونشر محتوى للبالغين على OnlyFans، وفقاً لدراسة أجرتها SeatPick بالتعاون مع Cam Model Agency.
وحالة المصري صلاح، مهاجم ليفربول، جديرة بالملاحظة بشكل خاص، لأنه إذا قرر تعليق حذائه وإنشاء محتوى للبالغين على OnlyFans، فسيكسب 8.5 مليون جنيه استرليني شهرياً، أي 102 مليون يورو في السنة.
ويعود السبب في ذلك، الى  تأثيره الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي، مع 58 مليون متابع على انستغرام، وسيضاعف دخله الحالي من كرة القدم ثلاث مرات تقريباً.
أما في حالة هالاند، فسيحصل مهاجم مانشستر سيتي أيضاً على مبلغ رائع، إذا اختار تغيير مسيرته الاحترافية، أربعة ملايين يورو شهرياً، أي 48 مليون سنوياً.
ويكمل المراكز الأربعة الأولى في هذا التصنيف جابرييل جيسوس، لاعب أرسنال ورافائيل فاران لاعب مانشستر يونايتد، بأرقام تقترب من ثلاثة ملايين يورو.

ماذا لو تحوّل محمد صلاح وإيرلينج هالاند الى OnlyFans؟

رياضة

كرة القدم

محمد صلاح

إيرلينج هالاند

OnlyFans

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