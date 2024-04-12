فيديو - حدث غير مسبوق .. المشجّع ضرب اللاعب بالسوط

رش اللاعب المياه على المشجع الذي قام بردة فعل غير معتادة

اندلعت مشادة كلامية بين أحد مشجعي الهلال والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، لاعب الاتحاد، بعد فوز الاول على الثاني (4-1) على كأس السوبر السعودي، وإحرازه اللقب للمرة الرابعة توالياً.

وقد يبدو الأمر طبيعياً، فكثيراً ما تشهد مباريات كرة القدم مواجهات تصل إلى حد التضارب بالأيدي بين المشجعين أنفسهم أو بين المشجعين واللاعبين.

ولكن ما حصل في تلك المشادة شكّل صدمة لكل المتابعين، إذ لم يحدث له مثيل سابقاً، حيث قام اللاعب برش المياه على المشجع، الذي قام بردة فعل غير معتادة أبداً، فبادرالى "جلد" اللاعب بسوط كان معه، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتهدئة الوضع والقبض على المشجع.