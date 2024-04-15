فيديو - لحظة انهيار لاعب روما على أرض الملعب

انتشرت مشاهد مقلقة في مباراة الدوري الإيطالي يوم أمس

انتشرت مشاهد مقلقة في مباراة الدوري الإيطالي يوم أمس الأحد بين أودينيزي وروما في ملعب فريولي، عندما انهار إيفان نديكا فجأة، قبل 18 دقيقة من نهاية الشوط الثاني.

وذكر نادي روما في وقت لاحق أن الإيفواري كان واعياً، ويتلقى العلاج في المستشفى، كما نُشرت صورة له من على السرير حيث بدا بصحة جيدة.

وبعد انهيار اللاعب، تشاور المعنيّون لدقائق، واتخذ كلا الناديين، بالاشتراك مع الحكم لوكا بيريتو، قراراً بتعليق المباراة، مع استقبال القرار بالتصفيق داخل ملعب فريولي.



