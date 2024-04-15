الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - لحظة انهيار لاعب روما على أرض الملعب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - لحظة انهيار لاعب روما على أرض الملعب
A-
A+

كرة القدم

2024-04-14 | 23:44
فيديو - لحظة انهيار لاعب روما على أرض الملعب

انتشرت مشاهد مقلقة في مباراة الدوري الإيطالي يوم أمس

انتشرت مشاهد مقلقة في مباراة الدوري الإيطالي يوم أمس الأحد بين أودينيزي وروما في ملعب فريولي، عندما انهار إيفان نديكا فجأة، قبل 18 دقيقة من نهاية الشوط الثاني.
وذكر نادي روما في وقت لاحق أن الإيفواري كان واعياً، ويتلقى العلاج في المستشفى، كما نُشرت صورة له من على السرير حيث بدا بصحة جيدة.
وبعد انهيار اللاعب، تشاور المعنيّون لدقائق، واتخذ كلا الناديين، بالاشتراك مع الحكم لوكا بيريتو، قراراً بتعليق المباراة، مع استقبال القرار بالتصفيق داخل ملعب فريولي.

 
 
فيديو - لحظة انهيار لاعب روما على أرض الملعب

رياضة

كرة القدم

الدوري الإيطالي

روما

إيفان نديكا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - شارع بإسم تشابي ألونسو في ليفركوزن
مشاهدات من لقب باير ليفركوزن التاريخي

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - هدفٌ رائع من تسديدة بعيدة المدى
23:57

فيديو - هدفٌ رائع من تسديدة بعيدة المدى

قاد اللاعب الاوروغوياني نيكولاس دي لا كروز فريقه فلامينغو

23:57

فيديو - هدفٌ رائع من تسديدة بعيدة المدى

قاد اللاعب الاوروغوياني نيكولاس دي لا كروز فريقه فلامينغو

فيديو - المُشجّع أخطأ الممر فركن سيارته على الدرج !!
23:56

فيديو - المُشجّع أخطأ الممر فركن سيارته على الدرج !!

فاز كروزيرو على ضيفه بوتافوغو (3-2)

23:56

فيديو - المُشجّع أخطأ الممر فركن سيارته على الدرج !!

فاز كروزيرو على ضيفه بوتافوغو (3-2)

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024