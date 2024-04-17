لأحزان برشلونة وجه سعيد .. فمن هو؟

أصبح المهاجم الشاب أصغر لاعب يمرر كرة حاسمة

جلبت مباراة الإياب من الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وباريس سان جيرمان معها لحظات تاريخية.

فمع فوز باريس سان جيرمان على برشلونة بنتيجة إجمالية (6-4)، وإحباط المدرب تشافي، سُجّلت لحظة هامة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بطلها أحد أبرز مواهب كرة القدم في العالم، لامين يامال.

فقد أصبح المهاجم الشاب أصغر لاعب يمرر كرة حاسمة في مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا بعمر 16 عاماً و278 يوماً فقط، حين منح زميله رافينيا تمريرة هدف برشلونة الأوّل والوحيد في المباراة.

ويبدو المستقبل واعداً للغاية بالنسبة لجوهرة لا ماسيا هذه حيث نقش اسمه حتى الآن بأحرف ذهبية في دوري أبطال أوروبا.