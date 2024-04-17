روماريو يعود الى الملاعب في سنّ 58 عاماً !!

تم تعيين روماريو رئيساً لنادي اميركا ريو دي جانيرو

تم تعيين روماريو رئيساً لنادي اميركا ريو دي جانيرو، فقام على الفور بالتوقيع مع نفسه كلاعب للفريق، ولم يكتفِ بذلك، بل ضمّ نجله رومارينهو، الذي كان من دون نادي.

وللمفارقة، ليس روماريو أوّل رئيس نادي يوقّع مع نفسه كلاعب، فقد سبق لريفالدو، رئيس نادي موجي ميريم، أن وقّع مع نفسه كلاعب، ومع ابنه ريفالدينهو، كما وقّع مع زوجته للعمل في النادي، ومع ابن عمه أيضاً، ومع صديقه دينلسون الذي لعب معه في بونيودكور الاوزبكي.

أمّا عن عودته إلى الملاعب، فقد قال روماريو "عمري 58 فقط سأنتظر في منطقة الجزاء لكي أسجّل الأهداف، و هذا الشيء نفسه يفعله أي مهاجم في العالم، لذلك لن يكون العمر عائقاً".



