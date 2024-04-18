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زوجة غوندوغان تتسبب بأزمة في برشلونة

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زوجة غوندوغان تتسبب بأزمة في برشلونة
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كرة القدم

2024-04-18 | 06:49
زوجة غوندوغان تتسبب بأزمة في برشلونة

تسببت سارة غوندوغان بموجة غضب

تسببت سارة، زوجة إلكاي غوندوغان، لاعب نادي برشلونة، بموجة غضب في النادي الكاتالوني، حين نشرت صورة لزوجها على منصة إنستغرام، ثم عادت وحذفتها.
وبدا اللاعب الألماني في الصورة وهو يحمل كأس دوري أبطال أوروبا بقميص فريقه السابق مانشستر سيتي مع عبارة "هذا الرجل مجتهد وآراؤه الكروية هي للتطور ويعطي كل شيء لهذا الفريق، عقليته هي عقلية الثلاثية".
وكان غوندوغان تسبب بحالة مماثلة من الغضب في برشلونة، بسبب حديثه عن طرد رونالد أراوخو، في الخسارة (1-4) في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، ووداع المسابقة، حيث اعتبرها اللاعبون تحميل مسؤولية للاعب الاوروغوياني.
وقال غوندوغان إنه لم يشاهد اللقطة، ولكن "إذا كان أراوخو ارتكب خطأ فربما كان يستحق الطرد، في مثل هذه اللحظات الحاسمة عليك أن تكون متأكدا إذا كانت لديك الفرصة للحصول على الكرة، وإذا لم تملك فرصة فعليك الابتعاد".
وأضاف "لا أعرف ما إذا كان وصل إلى الكرة، ولكن الأفضل أن تعطي المهاجم فرصة لمواجهة الحارس، ربما يضيعها أو ينقذنا الحارس أو حتى أن نستقبل هدفاً، لأن الحصول على بطاقة حمراء في بداية المباراة يجهز على فريقك ويجهز عليك".

زوجة غوندوغان تتسبب بأزمة في برشلونة

رياضة

كرة القدم

إلكاي غوندوغان

برشلونة

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