جوانا سانز وداني ألفيس يداً بيد في شوارع برشلونة

تحولت جوانا سانز، عارضة الازياء الاسبانية، الى مادة جذب في العناوين الرئيسية، اذ كانت بصدد الطلاق من زوجها داني ألفيس، بعد تورطه في قضية اغتصاب، ثم شوهدا في اليوم التالي، وهما ممسكين بأيدي بعضهما في شوارع برشلونة، اثر إطلاق سراح لاعب كرة القدم من السجن.الآن، فاجأت عارضة الازياء الجميع مرة أخرى بأحدث قصة لها على انشتغرام، اذ شاركت ابنة جزيرة الكناري اتجاها عصريا للغاية في الأيام الأخيرة، يتكون من الكشف عن بعض "البيانات غير الضرورية" عن نفسك، مثل عيد ميلادك أو برجك.وما يثير الدهشة هو أنه بعد ساعات قليلة فقط من نشر هذه الصور من مجلة Diez Minutos، لم تؤكد سانز ما اذا كانت قررت منح لاعب كرة القدم فرصة ثانية على الرغم من إدانته، وما اذا كانت ستواصل دعمه في أسوأ لحظة في حياته.