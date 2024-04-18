الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

جوانا سانز وداني ألفيس يداً بيد في شوارع برشلونة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
جوانا سانز وداني ألفيس يداً بيد في شوارع برشلونة
A-
A+

كرة القدم

2024-04-18 | 06:55
جوانا سانز وداني ألفيس يداً بيد في شوارع برشلونة

تحولت عارضة الازياء الاسبانية الى مادة جذب في العناوين الرئيسية

تحولت جوانا سانز، عارضة الازياء الاسبانية، الى مادة جذب في العناوين الرئيسية، اذ كانت بصدد الطلاق من زوجها داني ألفيس، بعد تورطه في قضية اغتصاب، ثم شوهدا في اليوم التالي، وهما ممسكين بأيدي بعضهما في شوارع برشلونة، اثر إطلاق سراح لاعب كرة القدم من السجن. 
الآن، فاجأت عارضة الازياء الجميع مرة أخرى بأحدث قصة لها على انشتغرام، اذ شاركت ابنة جزيرة الكناري اتجاها عصريا للغاية في الأيام الأخيرة، يتكون من الكشف عن بعض "البيانات غير الضرورية" عن نفسك، مثل عيد ميلادك أو برجك. 
وما يثير الدهشة هو أنه بعد ساعات قليلة فقط من نشر هذه الصور من مجلة Diez Minutos، لم تؤكد سانز ما اذا كانت قررت منح لاعب كرة القدم فرصة ثانية على الرغم من إدانته، وما اذا كانت ستواصل دعمه في أسوأ لحظة في حياته.  
 
جوانا سانز وداني ألفيس يداً بيد في شوارع برشلونة

رياضة

كرة القدم

جوانا سانز

داني ألفيس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - تصريحات مدرب عن النساء تتسبب بأزمة في البرازيل

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - تصريحات مدرب عن النساء تتسبب بأزمة في البرازيل
06:51

فيديو - تصريحات مدرب عن النساء تتسبب بأزمة في البرازيل

تسبب مدرب فاسكو داغاما بجدل واسع في الشارع البرازيلي

06:51

فيديو - تصريحات مدرب عن النساء تتسبب بأزمة في البرازيل

تسبب مدرب فاسكو داغاما بجدل واسع في الشارع البرازيلي

زوجة غوندوغان تتسبب بأزمة في برشلونة
06:49

زوجة غوندوغان تتسبب بأزمة في برشلونة

تسببت سارة غوندوغان بموجة غضب

06:49

زوجة غوندوغان تتسبب بأزمة في برشلونة

تسببت سارة غوندوغان بموجة غضب

لاعبان من ريال مدريد رفضا تسديد ركلات الترجيح فما السبب؟
06:47

لاعبان من ريال مدريد رفضا تسديد ركلات الترجيح فما السبب؟

رفضا تنفيذ ركلات الترجيح في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

06:47

لاعبان من ريال مدريد رفضا تسديد ركلات الترجيح فما السبب؟

رفضا تنفيذ ركلات الترجيح في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024