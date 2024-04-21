مهاجم ليفربول يؤجر شققاً تعشش فيها الفئران

اتهم كودي جاكبو، مهاجم ليفربول، أنه قام بتأجير منازل "موبوءة بالفئران"، يملكها في بلاده هولندا، وتديرها شركة Samaritan التي أسسها لهذه الغاية.واستخدم النجم الهولندي، الذي يتقاضى نحو 130 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، جانباً من ثروته للاستثمار في العقارات، في خمس مدن في وطنه.وقيل أن اللاعب يتقاضى إيجاراً يصل إلى 875 يورو شهرياً، لما وصف بأنه "شقة قبو رطبة مليئة بالعفن"، و 850 يورو شهريا لشقة أخرى يقال إنها "صغيرة جداً يتعين على مستأجرها المشي بشكل جانبي للوصول إلى الباب الأمامي".ويبلغ متوسط الإيجار الشهري في المنطقة المعنية نحو 560 يورو، وقد انتقد السكان الغاضبون الظروف في بعض المنازل، وقالوا إنها "غير صالحة للسكن البشري"، وتعاني من مشاكل هيكلية وتفشي الحشرات والفئران، وجودة الإصلاحات فيها دون المستوى المطلوب.