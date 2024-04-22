فيديو - فضيحة تحكيمية في الكلاسيكو تُشعل وسائل التواصل

دار جدلٌ واسع في وسائل الاعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي

دار جدلٌ واسع في وسائل الاعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، حول الكرة التي سددها لامين يامال في الدقيقة 28، في الكلاسيكو الذي انتهى الى فوز ريال مدريد (3-2) في شأن ما اذا تجاوزت خط المرمى أم لا.

ففي الدقيقة 28، نفذ رافينيا الكرة من ركلة ركنية، وقابلها لامين جمال بلمسة خادعة، وبدا بشكل واضح أنها تجاوزت خط المرمى، بعد أن تعامل معها حارس مرمى ريال مدريد أندريه لونين بصعوبة.

وقال أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة "يا له من عار أنهم لم يتمكنوا من إيجاد زاوية للتحقق من هدف يامال، هذه الصناعة تتحرك بأموال كبيرة، ولا أستطيع فهم كيف يتعذر توفير المال لتنفيذ تكنولوجيا خط المرمى التي تتوفر في الدوريات الأخرى".



