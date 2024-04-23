فيديو - لاعب شاب يحتفل لوقوعه بمواجهة نادال في مدريد

من المقرر أن يواجه شاب أميركي أسطورة التنس رافائيل نادال

من المقرر أن يواجه شاب أميركي صاعد، أسطورة التنس رافائيل نادال، بطل الدورات الأربع الكبرى 22 مرة، في دورة مدريد، بعد أن تم منحه بطاقة مشاركة في الحدث.

داروين بلانش، الذي يبلغ من العمر 16 عاماً، يحتل المرتبة 1028 في التصنيف العالمي، وقد شعر أنه فاز باليانصيب، بعد ان أوقعته القرعة في مواجهة نادال في الجولة الأولى من الدورة التي تقام على الملاعب الرملية.

ومع تلقيه هذا الخبر، انتقل المراهق إلى "سناب شات"وهو في حالة صدمة، حيث نشر صورة لنفسه وهو يغطي وجهه، مع تعليق جاء فيه "يا رفاق سألعب ضد نادال".

ونادال هو حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز في مدريد (٥)، لكنها المرة الأولى التي يتنافس فيها مع بلانش الذي جمع أرباحاً بلغت 30،650 دولارا، مقارنة بـ134.7 مليوناً للنجم الإسباني.

ويتعافى الإسباني من الإصابة، وهو تراجع إلى المركز 512 في التصنيف العالمي، ما قد يمنح بلانش قطعة من الأمل قبل معركته بعد ظهر يوم غد الأربعاء.