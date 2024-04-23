العهد اللبناني إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

تأهل العهد إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، بعد تعادله على ستاد السلطان قابوس في بوشر امام جمهور كبير، جلّه عُمانيّ، مع مضيفه النهضة (٢-٢) مستفيداً من فوزه ذهاباً (١-٠) على ستاد كربلاء الدولي في العراق.

لعب رجال المدرب السوري رأفت محمد بالأسلوب المتحفظ، فأعدموا خطورة هجمات الفريق العُماني الذي استحوذ بنسبة عالية على الكرة، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى مرمى مصطفى مطر، سوى مرة واحدة، في الوقت البدل الضائع، ومن دربكة تعامل معها محمد حيدر بنجاح.

في الشوط الثاني، حافظ العهد على تحفظه، ولاعبيه على التكتيك الدفاعي، والضغط على المنافس، حتى الدقيقة ٥٣، حين استغل عمر المالكي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليسجل في الشباك اللبنانية.

ومع اهتزاز الشباك، رمى المدرب رأفت الحاج بأوراقه، مع نزول علي الحاج والأسكتلندي إيروين وحسين دقيق ونور منصور توالياً، لكن الضغط العُماني استمر، إلى ان تمكن إيروين من ترجمة التبديلات إلى اول تهديد على المرمى مستفيداً من كرة عرضية من علي الحاج إلى هدف التقدم اللبناني في الدقيقة ٨٣.

وبعد اربع دقائق، بدأ ان إيروين حسم التأهل إلى النهائي، من كرة مرتدة وصلت إلى السوري محمد حلّاق، الذي مررها إلى الإسكتلندي منفرداً فهزّ الشباك.

وبعد دقيقتين، ازداد الجنون، فمن دربكة داخل منطقة الجزاء، وسلسة اخطاء، سجل بواليا هدف التعادل للفريق العُماني، لتصبح النتيجة (٢-٢)، ثم ضيّع الحلّاق فرصة التقدم مجدداً وهو منفرد (٩٣)، ورد عمر المالكي برأسية خطرة للغاية (٩٦).

ومع صافرة الحكم، تأهل العهد إلى المباراة النهائية لمواجهة سنترال كوست مارينرز الاسترالي او الديش عطا كانت القيرقيزستاني الذي تعادل على ارضه ذهاباً (١-١) على ان تقام مباراة الإياب يوم غد الاربعاء.

هذه المشاركة هي الثانية عشر للعهد في كأس الاتحاد الآسيوي، وهو حامل اللقب في العام ٢٠١٩، كما انها رابع مشاركة للنادي العُماني في المسابقة.