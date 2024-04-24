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فيديو - جنون في ميلانو بلقب الانتر والنجمة الثانية

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فيديو - جنون في ميلانو بلقب الانتر والنجمة الثانية
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كرة القدم

2024-04-24 | 01:53
فيديو - جنون في ميلانو بلقب الانتر والنجمة الثانية

بات ثاني فريق يضع النجمة الثانية على قميصه

نجح إنتر ميلان في تحقيق لقب الدوري الإيطالي للمرة العشرين في تاريخه، والأولى منذ نسخة موسم 2020-2021، بعد أن رفع رصيده النقطي إلى 86، بفرق 17 نقطة عن ميلان الثاني قبل 5 جولات من نهاية موسم المسابقة.
وأشار موقع "فوتبول إيطاليا" إلى أن كل فريق يحصل على 10 ألقاب للدوري يحصل على نجمة، وهو ما جعل إنتر يصل للنجمة الثانية على قميصه.
واحتفلت جماهير انتر ميلان بجنون خلال اليومين الماضيين في شوارع ميلانو، وبات ثاني فريق يضع النجمة الثانية على قميصه في تاريخ الدوري الإيطالي بعد يوفنتوس، الأكثر تتويجاً بالمسابقة برصيد 36 مرة.
 
فيديو - جنون في ميلانو بلقب الانتر والنجمة الثانية

رياضة

كرة القدم

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

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