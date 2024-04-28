باير ليفركوزن تعادل 10 مرات في الوقت بدل الضائع

تمكن نادي باير ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو من الصمود من دون أي هزيمة هذا الموسم، وهو النادي الوحيد في أوروبا حالياً بلا خسارة.ونجح باير ليفركوزن بكسر هيمنة بايرن ميونيخ على الدوري الألماني بعد أن توّج بلقبه، وسوف يواجه روما الايطالي في نصف نهائي الدوري الأوروبي، ويخوض نهائي بطولة الكأس المحلية الشهر المقبل.لكن انتصارت ليفركوزن وتعادلاته لم تتحق كلّها بطريقة سهلة، إذ سجل النادي الألماني عدداً كبيراً من الأهداف في الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع، أي بعد الدقيقة 90، والكثير منه جنّبه الخسارة وآخرها بالأمس.وجاءت هذه المباريات ضدّ بايرن ميونيخ (90+4) وكاراباخ الارميني (90+4 في دوري المجموعات) وأوغسبورغ (90+4) ولايبزيغ (90+1) وشتوتغارت (90+1) وكاراباخ مجدداً (90+2 في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي) والفريق نفسه (90+3 و90+7 في إياب ثمن النهائي) وهوفنهايم (90+1) وبروسيا دورتموند (90+7)، وأخيراً، ضد شتوتغارت في الدقيقة 90+7.