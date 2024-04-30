الاعتداء على اللاعب المغربي في العاصمة الالمانية

بعد تعرّضه لاعتداء جسدي في حانة في برلين

تعرّض لاعب هيرتا برلين، المغربي أيمن برقوق، للاعتداء في حانة في برلين، خلال عطلة نهاية الأسبوع بحسب بيان أصدره النادي يوم الإثنين.

وأعلن هيرتا أنّه تمّ نقل أيمن إلى المستشفى مصاباً بجروح في الوجه، بعد تعرّضه لاعتداء جسدي في حانة في برلين ليلة السبت، وخضع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاماً، المعار من ماينز، لعملية جراحية ناجحة يوم الأحد.

ووفقاً لبيان النادي، فتحت الشرطة تحقيقاً في الاعتداء على برقوق، الذي سيغيب عن المباريات في الوقت الحالي حتى يتعافى من إصاباته.

وانضم برقوق إلى هيرتا على سبيل الإعارة من ماينز في كانون الثاني - يناير، وخاض 13 مباراة مع نادي العاصمة وسجل هدفاً واحداً، وشاهد المباراة الأخيرة (1-1) مع هانوفر 96 يوم السبت، من مقاعد البدلاء.



