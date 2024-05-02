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35 لاعب كرة قدم يُقاضون الاتحاد الإنجليزي

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35 لاعب كرة قدم يُقاضون الاتحاد الإنجليزي
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كرة القدم

2024-05-02 | 01:26
35 لاعب كرة قدم يُقاضون الاتحاد الإنجليزي

دعاوى قضائية ضد مستويات مختلفة من كرة القدم الإنجليزية

رفعت مجموعة من 35 لاعب كرة قدم سابق، العديد منهم شاركوا في الدوري الإنجليزي الممتاز، دعاوى قضائية ضد مستويات مختلفة من كرة القدم الإنجليزية، بسبب إصابات الدماغ التي لحقت بهم أثناء ممارسة هذه الرياضة.
ورفع هؤلاء دعوى قضائية ضد الاتحاد الإنجليزي، والاتحاد الويلزي، والدوري الإنجليزي لكرة القدم، الذي يدير بطولاته من الدرجة الثانية إلى الرابعة، و(IFAB)، المسؤول عن تصميم قواعد كرة القدم، لكونه "مهملا" عندما يتعلق الأمر بحماية لاعبي كرة القدم من إصابات الدماغ الناجمة عن ضرب الكرة بالرأس.
وخلال الفترة القضائية هذه، توفي ستة مدّعين، بما في ذلك جو كينار، الذي كان أسطورة توتنهام هوتسبير، والمدرب الأيرلندي ومدرب نوتنغهام فورست ونيوكاسل يونايتد.
وقدم محامو المدعين 8000 صفحة من السجلات الطبية كدليل، وقالوا إن اللاعبين اضطروا للعيش مع إصابات عصبية لا رجعة فيها، بما في ذلك الخرف واعتلال الصدمة المزمن ومتلازمة ما بعد الارتجاج والصرع ومرض باركنسون ومرض الزهايمر ومشاكل في الخلايا العصبية الحركية.

35 لاعب كرة قدم يُقاضون الاتحاد الإنجليزي

رياضة

كرة القدم

الدوري الإنجليزي الممتاز

جو كينار

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