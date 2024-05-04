فيديو - طريقة فريدة من خيتافي للإحتفال بعيد الأم

تحتفل إسبانيا كلّ عام بعيد الأمّ في يوم الأحد الأوّل من شهر أيّار - مايو

تحتفل إسبانيا كلّ عام بعيد الأمّ في يوم الأحد الأوّل من شهر أيّار - مايو، ولهذه المناسبة، دخل لاعبو خيتافي ملعب مباراتهم مساء يوم الجمعة ضدّ أتلتيك بيلباو برفقة أمّهاتهم تكريماً لهنّ، وانتشر مقطع فيديو يوثق تلك اللحظات على مواقع التواصل، ولاقى استحساناً عند المتابعين.

لكن لسوء حظّ اللاعبين وأمّهاتهم، فقد انتهت المباراة بخسارة خيتافي بهدفين نظيفين أمام ضيوفهم، ليحتلّ النادي المركز العاشر في جدول الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة.