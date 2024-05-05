العهد يخسر نهائي كأس الاتحاد الآسيوي ويُضيّع اللقب الثاني

توج سنترال كوست مارينرز الاسترالي بلقب كأس الاتحاد الآسيوي

توج نادي سنترال كوست مارينرز، متصدر الدوري الاسترالي، بلقب النسخة التاسعة عشر من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، بتغلبه على العهد اللبناني (1-0)، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على أرض مجمع السلطان قابوس الرياضي في سلطنة عُمان.

وفشل العهد في حصد لقبه الثاني، بعد الاول الذي ناله في العام ٢٠١٩، بعد خسارته غير المُستحقة أمام جمهور قليل، جلّه لبناني، تقدمه رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر على رأس وفد من الاتحاد ضم كل من عضو اللجنة التنفيذية السيد موسى مكي والأمين العام جهاد الشحف، وإدارة نادي العهد وعلى رأسها رئيس النادي تميم سليمان.

وعلى الرغم من افضلية امتلاك الكرة التي بلغت ٦٣ بالمائة للفريق الاسترالي، فقد دام جسّ النبض نحو ٢٥ دقيقة، وكان النادي اللبناني الأفضل انتشاراً والأكثر خطورة، وهو صنع أول الفرص بواسطة كرة رأسية من الاسكتلندي لي إيروين تعملق لها حارس المرمى الصربي فوكوفيتش، وثانية من محمد المرمور بالسيناريو نفسه (٤٠) وثالثة مثالية في الوقت بدل الضائع اُهدرت بين إيروين والمرمور ومحمد حيدر.

شهد الشوط الثاني تفوقاً استرالياً بلا خطورة، ودخول علي الحاج مكان محمد حيدر (٦٠)، وضغط متواصل لمارينرز وخصوصاً من الكرات الثابتة، وفرصة كبيرة دوّن خليل خميس قتالية التعامل معها مرتين (٧٨) ورد محمد سرور بفرصة وحيدة ولكن في الشباك الجانبية.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة ٨٣ من الاسترالي آلو كول من هجمة منظمة جميلة، أساء حارس المرمى مصطفى مطر التعامل معها في اللمسة الأخيرة.

قاد المباراة طاقم حُكّام دولي اماراتي بقيادة عمر آل علي حكم الساحة، ومعاونيه محمد أحمد يوسف كمساعد أول وجاسم عبد الله كمساعد ثان، وسلطان محمد صالح كحكم رابع، وعادل النقبي كحكم فيديو، ويحيى الملا مساعد حكم فيديو، وحسن المهري حكم مساعد احتياطي.



