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حُكم مالي كبير على فلامنغو وراتب تقاعدي .. إليكم السبب

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حُكم مالي كبير على فلامنغو وراتب تقاعدي .. إليكم السبب
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كرة القدم

2024-05-10 | 02:15
حُكم مالي كبير على فلامنغو وراتب تقاعدي .. إليكم السبب

أصدرت محكمة برازيلية حُكماً على نادي فلامنغو

أصدرت محكمة برازيلية حُكماً على نادي فلامنغو، قضى بدفع مبلغ 2.9 مليون ريال برازيلي، أي ما يعادل نحو 562 ألف دولار، لعائلة الفتى الراحل كريستيانو اسميريو.
وكريستيانو هو احد القتلى الذين سقطوا خلال معسكر لفريق النادي "تحت 20 سنة"، بسبب الحريق الذي اندلع في مركز التدريبات في العام 2019.
وكانت عائلة الفتى كريستيان، وهو حارس مرمى، العائله الوحيده التي لم تتنازل عن حقها بأخذ القيمة المالية كاملة، على الرغم من كل محاولات ادارة فلامنغو، بل طالبت بتنفيذ حكم المحكمة كما صدر.
وسيتعين على فلامنغو دفع المبلغ لعائلة الحارس الراحل، اضافة الى معاش تقاعدي شهري للوالدين، حتى يبلغ كريستيانو سن 45 عاماً افتراضية، الا اذا توفى احد الوالدين، فيتم حينئذ تخفيض هذا الراتب الى النصف .


حُكم مالي كبير على فلامنغو وراتب تقاعدي .. إليكم السبب

رياضة

كرة القدم

فلامنغو

كريستيانو اسميريو

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