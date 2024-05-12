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لاعبو ميلان وضعوا أسماء أمهاتهم على قمصانهم

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لاعبو ميلان وضعوا أسماء أمهاتهم على قمصانهم
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كرة القدم

2024-05-12 | 03:16
لاعبو ميلان وضعوا أسماء أمهاتهم على قمصانهم

ارتدى لاعبو ميلان قمصان كُتب عليها أسماء عائلات أمهاتهم قبل الزواج

ارتدى لاعبو إيه سي ميلان قمصان كُتب عليها أسماء عائلات أمهاتهم قبل الزواج، بدل أسماء اللاعبين أنفسهم، وذلك للفت الانتباه إلى حقوق الهوية الشخصية لجميع الأفراد.

فعشية عيد الأم الذي تحتفل به إيطاليا هذا الأحد (12 أيار - مايو)، ارتدى "الروسونيري" أطقم تحمل ألقاب أمهات اللاعبين في المباراة التي انتهت الى فوز كبير على الضيف كالياري (5-1).

وهدفت الفكرة الى محاولة لتسليط الضوء على المبادرة الخاصة بحقوق الهوية الشخصية لجميع الأفراد، حيث يشارك ميلان، إلى جانب خمسة أندية أخرى في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، في عطلة نهاية الأسبوع بهذه الحميّة.

وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي بحقوق الهوية الشخصية ، وتأتي نتيجة لقرار المحكمة الدستورية الصادر في 27 نيسان - أبريل 2022، والتي قضت بأن الإسناد التلقائي للقب الأب كان تمييزياً.

ومنذ 1 حزيران - يونيو من ذلك العام، يجب أن يكون لكلا والدي الطفل الآن الحق في اختيار اللقب (أو ما يعرف باسم العائلة)، معتبرين أنه جزء أساسي من إثبات هويتهما الشخصية.

 

لاعبو ميلان وضعوا أسماء أمهاتهم على قمصانهم

رياضة

كرة القدم

ميلان

كالياري

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