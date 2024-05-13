فيديو - احتفالات مجنونة بعودة "النادي الثوري" الى البوندسليغا

حسم سانت باولي عودته إلى الدوري الألماني بعد 13 عاماً

حسم سانت باولي عودته إلى الدوري الألماني بعد 13 عاماً، وتحديداً منذ عام 2011، اثر فوزه في مباراة الجولة قبل الأخيرة من دوري الدرجة الثانية، على ملعبه ميلرنتور، على ضيفه أوسنابروك، رافعاً رصيده في الصدارة الى 66 نقطة.

ورافق سانت باولي حُكماً "هولشتاين كيل"، الذي تأهل الى البوندسليغا للمرة الأولى في تاريخه، اثر تعادله (1-1) مع ضيفه فورتونا دوسلدورف، رافعاً رصيده الى 65 نقطة.

ويواجه هولشتاين كيل مضيفه هانوفر 90 في الجولة الأخيرة، فيما يلعب سانت باولي مع ضيفه فيهين فيسبادن، في مباراتين مهمتين لتحديد اسم البطل والوصيف.

ويتميز سانت باولي بتاريخ ثوريّ، ودفاعه عن القضايا الاجتماعية المختلفة، وهو القريب أيديولوجياً من اليسار السياسي والحركات الثقافية المضادة.