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فيديو - هكذا احتفل أستون فيلا بهزيمة توتنهام

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فيديو - هكذا احتفل أستون فيلا بهزيمة توتنهام
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كرة القدم

2024-05-15 | 00:21
فيديو - هكذا احتفل أستون فيلا بهزيمة توتنهام

مناسبة احتفالية للإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا ولاعبيه

تحولت هزيمة توتنهام (0-2) على ملعبه أمام ضيفه مانشستر سيتي في مباراة مؤجلة، وهي قبل الأخيرة للفريقين في الدوري الانجليزي الممتاز، الى مناسبة احتفالية للإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا ولاعبيه.
فقد أدّت هذه الهزيمة الى توقف رصيد توتنهام عند 63 نقطة، في المركز الخامس، فيما يحتل أستون فيلا المركز الرابع برصيد 68 نقطة، أي أنه حسم تأهله الى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
في المقابل، وعلى الرغم من الهزيمة، بات توتنهام برصيد 63 نقطة، قريباً جداً من التأهل نظرياً الى دور المجموعات من الدوري الاوروبي للموسم المقبل، وينافسه عليها وعلى بطاقة التأهل الى الدور الفاصل من المسابقة نفسها كل من نيوكاسل (57) وتشيلسي (57).
 
 
 
فيديو - هكذا احتفل أستون فيلا بهزيمة توتنهام

رياضة

كرة القدم

توتنهام

مانشستر سيتي

الدوري الانجليزي الممتاز

أوناي إيمري

أستون فيلا

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