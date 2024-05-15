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هل اختار مورينيو النادي العاشر في مسيرته التدريبية؟

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هل اختار مورينيو النادي العاشر في مسيرته التدريبية؟
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كرة القدم

2024-05-15 | 00:26
هل اختار مورينيو النادي العاشر في مسيرته التدريبية؟

لن يبقى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في المنزل لفترة أطول

لن يبقى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في المنزل لفترة أطول، وهو الذي تمت إقالته من قبل نادي روما قبل بضعة أشهر.
ووفقاً لأحدث المعلومات، بات مورينيو قريبا جدا من الانضمام إلى مشروع جديد، سيعني بلا شك تحديا في مسيرته، لأنه مع نادٍ من دوري لم يلعب فيه حتى الآن.
فقد أكد عزيز يلدريم، المرشح ليصبح رئيساً لنادي فنربهشة في الانتخابات القريبة، أنه حصل على "نعم" جوزيه مورينيو، وقال الشخص الرئيس السابق للنادي التركي إن "مو" رحب بالاقتراح الذي قدمه له خلال اجتماع عقد مؤخراً.
وذهب يلدريم إلى أبعد من ذلك، من خلال الإشارة إلى أنه حتى لو لم ينته به الأمر إلى أن يصبح رئيساً، فسيكون ذلك جيداً لمنافسه علي كوتش، المرشح الآخر،  اذا استفاد من "نعم" مورينيو .
وإذا تم تأكيد ذلك، فسيكون فنربهشة الفريق العاشر في مسيرة مورينيو التدريبية، حيث سبق له تدريب بنفيكا ويونياو ليريا وبورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام وروما، ويحاول الفريق التركي التعافي بعد عدم فوزه بالدوري الممتاز منذ موسم 2013/14. 

هل اختار مورينيو النادي العاشر في مسيرته التدريبية؟

رياضة

كرة القدم

جوزيه مورينيو

فنربهشة

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