فيديو - توتر أليجري وخلع سترته وطرد من الملعب

دخل المدير الفني ليوفنتوس في نوبة غضب

دخل ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، في نوبة غضب في الثواني الأخيرة من فوز فريقه على أتالانتا (1-0)، سجله دوسان فلاهوفيتش، في نهائي كأس إيطاليا.

ففي الوقت بدل الضائع من اللقاء، كاد أتالانتا يعادل النتيجة قبل سقوط دانيلو مدافع يوفنتوس داخل منطقة الجزاء، فجُنّ أليجري وخلع سترته معترضا، الى ان قرر الحكم فابيو ماريسكا، إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات أن "أليجري أصبح أول مدرب في التاريخ يفوز بكأس إيطاليا 5 مرات"، متقدماً على سفين جوران إريكسون وروبرتو مانشيني، بلقب واحد.