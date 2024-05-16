الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - وداعٌ فرنسيّ في أولد ترافورد وفاران يتأمل

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - وداعٌ فرنسيّ في أولد ترافورد وفاران يتأمل
A-
A+

كرة القدم

2024-05-16 | 00:31
فيديو - وداعٌ فرنسيّ في أولد ترافورد وفاران يتأمل

جاء ذلك بعد المباراة الأخيرة للفريق على ميدانه هذا الموسم

ودّع النجمان الدوليان الفرنسيان أنتوني مارسيال (28 عاماً) ورافايل فاران (31 عاماً) جماهير مانشستر يونايتد، بعد تسع سنوات قضاها الاول في ملعب أولد ترافورد، أحرز خلالها أربعة ألقاب، وثلاث سنوات قضاها الثاني، نال خلالها لقباً واحداً.
وجاء ذلك بعد المباراة الأخيرة للفريق على ميدانه هذا الموسم ضمن الدوري الانجليزي الممتاز، والتي انتهت الى الفوز (3-2) على نيوكاسل يونايتد، حيث شوهد فاران جالساً القرفصاء متوسطاً الملعب وهو يتأمل في هذه التجربة.
ويخوض الفريق مباراته الاخيرة هذا الموسم في الدوري يوم الاحد المقبل، حيث يواجه مُضيفه برايتون، ويلعب يوم السبت، الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بمواجهة مانشستر سيتي، لنيل كأس الاتحاد الانجليزي، وهي الفرصة الاخيرة للشياطين الحُمر لضمان بطاقة مشاركة اوروبية.
 
 

فيديو - وداعٌ فرنسيّ في أولد ترافورد وفاران يتأمل

رياضة

كرة القدم

أنتوني مارسيال

رافايل فاران

مانشستر يونايتد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - ضيف مُفاجيء يقتحم ملعب سوبارو بارك
فيديو - سقوط انتر ميامي في فخ التعادل الرابع

اقرأ ايضا في كرة القدم

أول متحف مخصص لرئيس نادي برشلونة !!
00:44

أول متحف مخصص لرئيس نادي برشلونة !!

يبدو الأمر سريالياً بقدر ما هو حقيقي

00:44

أول متحف مخصص لرئيس نادي برشلونة !!

يبدو الأمر سريالياً بقدر ما هو حقيقي

هاتف إيدرسون شاهدٌ على تهديدات ورسائل مشجعي أرسنال
00:43

هاتف إيدرسون شاهدٌ على تهديدات ورسائل مشجعي أرسنال

رقم هاتفه تم تسريبه قبل فوز مانشستر سيتي على توتنهام

00:43

هاتف إيدرسون شاهدٌ على تهديدات ورسائل مشجعي أرسنال

رقم هاتفه تم تسريبه قبل فوز مانشستر سيتي على توتنهام

3 شباب بينهم مغربيّ رصيد بايرن ميونيخ المستقبلي
00:42

3 شباب بينهم مغربيّ رصيد بايرن ميونيخ المستقبلي

منح ثلاثة لاعبين واعدين عقوداً احترافية

00:42

3 شباب بينهم مغربيّ رصيد بايرن ميونيخ المستقبلي

منح ثلاثة لاعبين واعدين عقوداً احترافية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024