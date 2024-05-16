فيديو - وداعٌ فرنسيّ في أولد ترافورد وفاران يتأمل

جاء ذلك بعد المباراة الأخيرة للفريق على ميدانه هذا الموسم

ودّع النجمان الدوليان الفرنسيان أنتوني مارسيال (28 عاماً) ورافايل فاران (31 عاماً) جماهير مانشستر يونايتد، بعد تسع سنوات قضاها الاول في ملعب أولد ترافورد، أحرز خلالها أربعة ألقاب، وثلاث سنوات قضاها الثاني، نال خلالها لقباً واحداً.

وجاء ذلك بعد المباراة الأخيرة للفريق على ميدانه هذا الموسم ضمن الدوري الانجليزي الممتاز، والتي انتهت الى الفوز (3-2) على نيوكاسل يونايتد، حيث شوهد فاران جالساً القرفصاء متوسطاً الملعب وهو يتأمل في هذه التجربة.

ويخوض الفريق مباراته الاخيرة هذا الموسم في الدوري يوم الاحد المقبل، حيث يواجه مُضيفه برايتون، ويلعب يوم السبت، الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بمواجهة مانشستر سيتي، لنيل كأس الاتحاد الانجليزي، وهي الفرصة الاخيرة للشياطين الحُمر لضمان بطاقة مشاركة اوروبية.