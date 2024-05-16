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3 شباب بينهم مغربيّ رصيد بايرن ميونيخ المستقبلي

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3 شباب بينهم مغربيّ رصيد بايرن ميونيخ المستقبلي
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كرة القدم

2024-05-16 | 00:42
3 شباب بينهم مغربيّ رصيد بايرن ميونيخ المستقبلي

منح ثلاثة لاعبين واعدين عقوداً احترافية

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني أنه قرر منح ثلاثة لاعبين واعدين عقوداً احترافية، وقال المدير الرياضي كريستوف فرويند "فلسفتنا هي توسيع مروحة الوصول للفريق الأول، كونه عنصر مهم في تطوير اللاعبين الشباب للوصول إلى أعلى المستويات، وسنواصل دعمنا الوثيق للاعبين الثلاثة في خطوتهم التالية، فلديهم كل ما يحتاجونه لتحقيق النجاح".
والثلاثة هم لاعب الوسط الكرواتي لوفرو زفوناريك (19 عاما)، والجناح الأيسر المغربي آدم أزنو (17 عاما) حتى حزيران - يونيو 2027، ولاعب خط الوسط المدافع نويل أسيكو نكيلي (18 عاما)، حتى حزيران - يونيو 2026.
والاول زفوناريك، سجل في أول ظهور له مع العملاق البافاري في المباراة التي فاز بها على فولفسبورغ نهاية الأسبوع الماضي، والثالث نكيلي هو لاعب في منتخب شباب ألمانيا.
 
 

3 شباب بينهم مغربيّ رصيد بايرن ميونيخ المستقبلي

رياضة

كرة القدم

بايرن ميونيخ

كريستوف فرويند

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