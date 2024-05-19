فيديو - الهّداف السويدي المطلوب لدى عمالقة أوروبا

توّج اللاعب السويدي جيو كيريس بطلاً للدوري البرتغالي

توّج اللاعب السويدي جيو كيريس بطلاً للدوري البرتغالي مع فريقه سبورتنغ لشبونة، تاركاً علامة فارقة كبيرة، ستجعله بلا شك هدفاً للأندية الكبيرة في أوروبا.

ووصل اللاعب الدوليّ السويدي البالغ 25 عاماً الى ذروة مستواه هذا الموسم، حيث سجل 43 هدفاً وصتع 15 تمريرة حاسمة في 49 مباراة في مختلف المسابقات.

ولعب كيريس 33 من مباريات فريقه في الدوري فسجل 29 هدفاً وصنع 10 تمريرات حاسمة، وسجل ثلاث مرات في مباراتين في كأس البرتغال، وشارك في تسع مباريات في الدوري الاوروبي سجل خلالها خمس أهداف وصنع كرتين حاسمتين.