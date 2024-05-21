فيديو - عنف ولكمات ودماء وصلصة في فشل أرسنال !!

اكتفى أرسنال بالمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز

أظهرت مقاطع فيديو تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أحد مشجعي إيفرتون وهو متورّط في اشتباكات عنيفة مع مشجعي أرسنال، ومشجعي الفريقين يتقاتلون بعد فوز الفريق اللندني (2-1) في استاد الإمارات.

وعلى الرغم من الفوز، اكتفى أرسنال بالمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أدى فوز مانشستر سيتي (3-1) على وست هام إلى تتويجه باللقب باللقب الرابع على التوالي.

وأظهرت اللقطات وقوع اشتباكات لحظة ركوب مشجعي إيفرتون لحافلة نقل، بعد مباراتهم الأخيرة في الدوري هذا الموسم.

ومع محاولة رجل أمن التدخل، كان وجه أحد مشجعي إيفرتون ملطخاً بالدماء، بعد أن دخل في مواجهة مع أنصار منافسين، وشوهد وهو يحاول توجيه لكمة إلى أحدهم، قبل أن يضربه رجل آخر، ويفقده الوعي.

كما أظهر الفيديو مشجعاً لأرسنال وهو يأخذ الصلصة من كشك برجر قريب، ليرش به المشجع المصاب، وشوهد ثلاثة رجال، من بينهم حارس الأمن، وهم يأتون لمساعدة مشجع إيفرتون.