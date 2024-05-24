برشلونة يتفق مع خليفة تشافي

المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا

ذكرت صحيفة سبورت الكاتالونية، أن إدارة نادي برشلونة، توصلت الى اتفاق مع المدرب الألماني هانز فليك (59 عاما)، المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، لتولي مهمة تدريب الفريق الاول خلفاً للاسباني تشافي هيرنانديز بداية من الموسم المقبل.

ويأتي ذلك بعد التصريحات التي أدلى بها تشافي عن الفريق وقدرته على المنافسة، ما تسبب بصدام مع الرئيس جوان لابورتا الذي يريد مدرباً حتى نهاية فترة رئاسته على الاقل، وقد وافق فليك على شروط مالية تتناسب مع ظروف النادي الحالية.

وجزمت الصحيفة أن برشلونة توصل الى اتفاق مع فليك على عقد لعامين مع خيار التمديد، اعتباراً من 30 حزيران - يونيو المقبل، وأكدت أن فليك لديه الرغبة في قيادة مشروع طويل الأمد، وقد اجتمع مع المديرين الرياضيين للنادي بحضور وكيل أعماله بيني زاهافي، حيث توصلا الى اتفاق كامل.



