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كارلوس البرتو باريرا يٌحقق انتصاراً جديداً ويهزم السرطان

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كارلوس البرتو باريرا يٌحقق انتصاراً جديداً ويهزم السرطان
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كرة القدم

2024-05-28 | 00:10
كارلوس البرتو باريرا يٌحقق انتصاراً جديداً ويهزم السرطان

تمكن من الفوز في معركته مع سرطان الغدد اللمفاوية

ذكرت وسائل اعلام محلية متعددة أن المدرب البرازيلي السابق كارلوس البرتو باريرا، قد تمكن من الفوز في معركته مع سرطان الغدد اللمفاوية، الا انه لا يزال في المستشفى لحاجته للرعاية الصحية.
وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ووسائل اعلام محلية، أعلنوا مطلع هذا العام عن اصابة المدرب البرازيلي الشهير، البالغ واحداً ثمانين عاماً، بسرطان الغدد اللمفاوية.
وأدار باريرا خمس منتخبات في خمس نسخ من كأس العالم، وقاد البرازيل للفوز باللقب في العام 1994، كما قادها ايضاً الى لقب كوبا أميركا 2004 وكأس القارات 2005، وهو المدرب الوحيد الذي قاد منتخبين آسيويين مختلفين للفوز بكأس أمم آسيا، هما الكويت في العام 1980 والسعودية في العام 1988.
 
كارلوس البرتو باريرا يٌحقق انتصاراً جديداً ويهزم السرطان

رياضة

كرة القدم

كارلوس البرتو باريرا

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