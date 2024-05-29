عرضٌ خرافيّ من "نادي الأضواء الجديد" للاحتفاظ بمدربه

سيجعل نادي إبسويتش تاون من مدربه كيران ماكينا، أحد اعلى المدربين أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك للحفاظ عليه، إذ أنّ هناك مجموعة من الأندية التي تطارد خدماته، بعد أن قاد فريقه إلى أعلى الدرجات في انحلترا.وأجرى كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي وبرايتون استفسارات بشأن المدرب الذي كان يحصل على حوالي 1.2 مليون جنيه إسترليني سنوياً، وهو أحد أعلى الرواتب في بطولة التشامبيونشيب.وللاحتفاظ به، عرض عليه مجلس إدارة إبسويتش، اليائس بشدة للتمسك به، عقداً جديداً مذهلاً بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني سنوياً على مدار المواسم الأربعة المقبلة.وعلى الرغم من عدم إدارته لأي مباراة في الدوري الممتاز من قبل، فإن ذلك من شأنه أن يضع المدرب بالقرب من القمة عندما يتعلق الأمر بالرواتب التي يحصل عليها مدربو الدوري الإنجليزي الممتاز سنويّاً، إذ أنّها على الشكل التالي:1- بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) - 20 مليون جنيه استرليني.2- ميكيل أرتيتا (أرسنال) - 9.5 مليون جنيه استرليني.3- إريك تين هاغ (مانشستر يونايتد) - 9 مليون جنيه استرليني.4- أوناي ايمري (استون فيلا) - 8 مليون جنيه استرليني.5- آرني سلوت (ليفربول) - 6.85 مليون جنيه استرليني.6- شين ديتش (إيفرتون) - 5 مليون جنيه استرليني7- أنجي بوستيكوغلو (توتنهام) - 5 مليون جنيه استرليني.8- توماس فرانك (برانتفورد) - 4.5 مليون جنيه استرليني.9- اوليفر غلانسر (كريستال بالاس) - 4.5 مليون جنيه استرليني.10- إيدي هاو (نيوكاسل) - 4 مليون جنيه استرليني.11- ماركو سيلفا (فولهام) - 4 مليون جنيه استرليني.12- نوهو سانتو (نوتنغهام فورست) - 2 مليون جنيه استرليني.13- كيران ماكينا (إبستويتش) 1.2 مليون جنيه استرليني (ومن المقرر أن يرتفع راتبه إلى 5 مليون جنيه استرليني ليصبح في المركز السادس).14- اندوني ايراولا (بورنموث) 1 مليون جنيه استرليني.ولم تكشف أندية ليستر سيتي وساوثهامبتون وولفرهامبتون عن رواتب مدربيها، كما أنّ تشيلسي وبرايتون وويستهام ما زالوا من دون مدرب.