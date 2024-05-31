فيديو - محاكمة روي كين بتهمة الاعتداء على مًشجّع لآرسنال !!

طلب روي كين من أحد مشجعي أرسنال "مقابلته في الخارج"

طلب روي كين من أحد مشجعي أرسنال "مقابلته في الخارج" بعد أن "أصبح المزاح أكثر عدوانية"، كما جاء في جلسة الاسستماع في المحكمة.

ودفع سكوت لو، 43 عاماً، بأنه غير مذنب في تهمة الاعتداء المشترك ضد نجم مانشستر يونايتد السابق، فيما يتعلق بحادث وقع في الثالث من ايلول - سبتمبر من العام الماضي، خلال فوز أرسنال (3-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز على "الشياطين الحمر".

وزُعم أن كين، 52 عاماً، وهو محلل في شبكة سكاي سبورتس، قد تعرض للضرب بالرأس من قبل لو في استاد الإمارات، ما تسبب في سقوطه إلى الوراء عبر أحد الأبواب.

وزعم فريق الدفاع عن لو أن مشاهدات كاميرات المراقبة داخل الملعب، التي تم عرضها في المحكمة الجزئية، تظهر كين وهو يضرب المدعى عليه في وجهه، وقال لو "طوال المباراة كان هناك ما أعتبرته مزاحا بيني وبين السيد كين، ثم أصبح المزاح أكثر عدوانية مع إشارته نحوي لمقابلته في الخارج".

وأضاف إنه خلال "استراحة طبيعية في اللعبة ذهب لاستخدام المرحاض فاقترب منه كين، الذي بدا وجهه غاضباً بطريقة عدوانية للغاية"، فيما قال ضابط شرطة مسؤول عن القضية إنه ربما كان هناك اتصال من كين ، لكن الأمر لا يبدو متعمداً.