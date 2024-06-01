تشافي قام بطرد شخصية بارزة من مجموعة واتساب

زعمت تقارير صحفية أنّ تشافي قام بطرد أحد لاعبي برشلونة

زعمت تقارير صحفية أنّ تشافي قام بطرد أحد لاعبي برشلونة من مجموعة واتساب بعد إقالته ...

وعيّن برشلونة يوم الخميس هانزي فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ وألمانيا، مديراً فنيّاً جديداً له في صفقة لمدة عامين، ليحلّ محلّ تشافي الذي أقيل بعد شهر من إقناع برشلونة له بالبقاء في النادي كمدرب.

وقاد المدرب الإسباني برشلونة من المركز التاسع في الدوري المحلي إلى مركز الوصيف بعد إقالة رونالد كومان، ثمّ توّج معه بطلاً في أوّل موسم كامل له في منصبه.

الا ان الفريق فشل هذا الموسم في المنافسة، حيث تنازل عن لقبه لغريمه ريال مدريد، بينما خرج من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان في الدور ربع النهائي.

ووفقا لصحيفة سبورت، أدّى رحيل تشافي إلى توتر بين المدير ومستشار جوان لابورتا أليخاندرو اتشيفاريا، وزعم أنّ تشافي كان منذ فترة طويلة في مجموعة واتساب مع الاخير، بالإضافة إلى عدد من لاعبي برشلونة السابقين، بما في ذلك كارليس بويول وفيكتور فالديز.

ووسط انهيار في علاقتهما عند رحيل تشافي، يزعم أن لاعب خط الوسط السابق أنشأ مجموعة جديدة تضم نفس اللاعبين السابقين مثل المجموعة السابقة، ولكن من دون إتشيفاريا.



