دفع 300 ألف جنيه لاقتحام ملعب ويمبلي .. من هو ميلستروي؟

اقتحم ثلاثة من الغزاة ملعب ويمبلي في نهائي دوري أبطال أوروبا وارتدوا قمصاناً تروّج لـ"ميلستروي"، وهو مدوّن فيديو روسي فاضح مثير للجدل عرض مكافأة مالية تصل الى 300 ألف جنيه إسترليني لأي شخص يغزو الملعب بإسمه.ففي العام 2020، قام المذيع الذي يتّخذ من موسكو مقراً له، ويدعى أندري بوريم، بضرب عارضة أزياء وحطم رأسها على طاولة أثناء بث مباشر على يوتيوب.وأمسك بوريم بعارضة الأزياء، ألينا إفريموفا، من رقبتها خلال حفلة على وسائل التواصل الاجتماعي تم بثها مباشرة إلى مشتركيه على يوتيوب البالغ عددهم 680 ألف مشترك، فتركها مصابة بصدمة وجروح في الوجه والدم يتدفق من فمها.ووفقاً لحساب "Football__Tweet" على منصة إكس، عرض بوريم 300 ألف جنيه إسترليني لكل من يقتحم ملعب نهائي الأبطال، على الرغم من أنّه تمّ حظره نهائيًا من قبل يوتيوب بسبب عنفه، وقد حصد بثه المسيء أكثر من 32.5 مليون مشاهدة.وفي العام 2021، وجدته محكمة في موسكو مذنباً بـ"ارتكاب جريمة ضرب" وحكمت عليه بالسجن لمدة ستة أشهر من العمل الإصلاحي، كما ذكرت وكالة المعلومات القانونية الروسية.