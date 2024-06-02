فيديو - رونالدينيو تسبّب بحالة من الفوضى في لندن

Ronaldinho shut down London with Nike. pic.twitter.com/KkVW3qtBXn — VERSUS (@vsrsus) June 1, 2024

تسبّب رونالدينيو بحالة من الفوضى في لندن، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في ويمبلي، حين اندفع المشجعون لتحيته.ووصل الأيقونة البرازيلية الى إنجلترا يوم الجمعة، ولفت الأنظار وهو يتجول في سيارة رولز رويس وردية، مع علامة نايكي ضخمة على جانبها.ودخل البرازيلي أوّلاً إلى متجر أكسفورد ستريت، التابع للعلامة التجارية للملابس الرياضية، حيث أوقف سيارته وخرج منها حاملاً حقيبة قصيرة وأحذية جديدة.وبدأ المئات بالتجمّع حول السيارة، وهم يرفعون هواتفهم عالياً لإلقاء نظرة على رونالدينيو، وتشكّل حاجز عفوي على الطريق مع الحافلات العالقة في الازدحام.ثم عاد أسطورة برشلونة مرة أخرى إلى السيارة، وتعرض للتدافع من قبل المشجعين، وهو يشق طريقه إلى ملعب حيث انضم إلى جلسة تدريبية جنباً إلى جنب مع بعض الأطفال المحليين.وكان رونالدينيو في العاصمة لإطلاق مجموعة "Mad Brilliance" الجديدة من نايكي.