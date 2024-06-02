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فيديو - ميسي يُسجّل بروعة ويغادر إلى "كوبّا أميركا"

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فيديو - ميسي يُسجّل بروعة ويغادر إلى &quot;كوبّا أميركا&quot;
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كرة القدم

2024-06-02 | 04:19
فيديو - ميسي يُسجّل بروعة ويغادر إلى "كوبّا أميركا"

تعادل إنتر ميامي مع ضيفه سانت لويس سيتي (3-3)

بعدما خسر في المباراة الماضية أمام أتلانتا بنتيجة (1-3)، تعادل إنتر ميامي مع ضيفه سانت لويس سيتي (3-3)، على ملعب تشيس، في آخر مباراة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل الانضمام الى منتخب بلاده استعداداً لـ"كوبا أميركا".
وسجّل ميسي (25) بطريقة رائعة والأوروجواياني لويس سواريز (45+2) وجوردي ألبا (85) لأصحاب الأرض، فيما سجل للضيوف كل من كريستوفر دوركين (15) وإنديانا فاسيليف (41) ولويس سواريز في مرماه (68).
وبذلك، رفع إنتر ميامي رصيده في صدارة المجموعة الشرقية من الدوري الأميركي إلى 35 نقطة متقدماً بنقطتين على سينسيناتي وست نقاط على كل من نيويورك رد بولز ونيويورك سيتي ولهم جميعاً مباراتين أقل.


فيديو - ميسي يُسجّل بروعة ويغادر إلى "كوبّا أميركا"

رياضة

كرة القدم

إنتر ميامي

ليونيل ميسي

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