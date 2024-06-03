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فيديو - احتفالات حتى الصباح في مدريد بالتاج الاوروبي

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فيديو - احتفالات حتى الصباح في مدريد بالتاج الاوروبي
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كرة القدم

2024-06-02 | 22:25
فيديو - احتفالات حتى الصباح في مدريد بالتاج الاوروبي

حقق ريال مدريد لقبه الخامس عشر في دوري أبطال أوروبا

حتى الصباح، احتفل ريال مدريد الاسباني، بفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه ليل السبت الفائت على بروسيا دورتموند الالماني (2-0) على أرض ملعب ويمبلي في لندن.
وحقق ريال مدريد لقبه الخامس عشر في المسابقة، معززاً رقمه القياسي فيها، ونالها أربعة لاعبين للمرة السادسة في مسيرتهم، هم الاسبانيين داني كارفاخال وناتشو فرنانديز والكرواتي لوكا مودريتش الذي تقرر تمديد عقده مع الفريق لعام والالماني توني كروس الذي قرر الاعتزال.
وجال الفريق في باص مكشوف في الشوارع الرئيسية للعاصمة مدريد ثم احتفلوا مع جمهورهم المحتشد في معقلهم سانتياغو برنابيو.
 
 
 
فيديو - احتفالات حتى الصباح في مدريد بالتاج الاوروبي

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

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