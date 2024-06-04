فيديو - مُشجّع لريال مدريد يُصبح الحدث - الكارثيّ !!

توافد الآلاف من المشجعين إلى شوارع وسط مدريد مساء الأحد

توافد الآلاف من المشجعين إلى شوارع وسط مدريد مساء الأحد للترحيب بفريق ريال مدريد العائد من رحلته إلى لندن، حاملاً لقب دوري أبطال أوروبا ذي الرقم 15 من ويمبلي.

وكانت ليلة من الغبطة، مع الكثير من المبالغة المشروعة، وخصوصاً بالنسبة الى مشجع واحد تواجد خارج ملعب سانتياغو برنابيو.

ففي المُدرّجات، ملأ 80 ألف مشجع الملعب لمشاهدة الاحتفال، بعد جولة الفريق في قاعة المدينة ونافورة سيبيليس، كما فعل إبان فوزه بلقب الدوري الإسباني.

كذلك، تجمع المشجعون خارج الملعب قبل وقت طويل من وصول الفريق، وابتكروا وسائل الترفيه الخاصة بهم.

وفي السياق، قرر أحد المعجبين، الذي كان يتوهم نفسه نجماً في موسيقى الروك، أن الوقت قد حان للقيام بالغوص، لكنه لم يحصل على الدعم الذي تخيله، ليتحول المشهد إلى كارثي بالنسبة له ومضحك بالنسبة لمن شاهده.