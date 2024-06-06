ريال مدريد يحتفي بلقبه الـ15 بنكهة عربية مغربية

لمناسبة حصول ريال مدريد على لقبه الخامس عشر في دوري أبطال أوروبا، كلّف رئيس النادي فلورنتينو بيريث، الفنان والمنتج المغربي العالمي نادر خياط بإعداد أغنية جديدة للفريق، يتوقع أن تحمل عنوان (El Madridismo) أو "الانتماء إلى مدريد".هذه هي المرة الثانية التي يلجأ فيها بيريث الى الفنان الملقب بـ"ريد وان"، الذي سبق وأن أنتج للريال أغنية خاصة بعد لقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا، بعنوان اللقب العاشر (Canción de la Décima)وشكر الفنان السويدي - المغربي، الذي أنتج أغنيتيّ مونديال روسيا ومونديال قطر، الرئيس بيريث عبر انستغرام، على ثقته مجدداً في جعله جزءا من تاريخ ريال مدريد الذي يعتبره "فريق حياته"، علماً أن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعاقد معه مؤخراً ليصبح مديرا تنفيذياً للترفيه في "الفيفا".